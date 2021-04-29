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القوى العاملة تزف بشرى سارة للعمالة المغادرة للأردن

الخميس 29/أبريل/2021 - 11:24 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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صرح وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بأن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة فى السفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة العشرين من مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 675 عامل مصرى لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير، فى بيان،: إن المستحقات بلغت 727 ألفًا و503 دولارات، أى ما يعادل 11 مليونا و385 ألفًا و430 جنيها مصريا تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

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