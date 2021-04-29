Advertisements

القليوبية تبحث استثمار الأراضي غير المستغلة

الخميس 29/أبريل/2021 - 11:26 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
عقد، اليوم، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لمناقشة استغلال عدد من قطع الأراضي كفرص استثمارية لإقامة مشروعات عليها، سواء كانت مشروعات خدمية أو استثمارية ومناقشة آليات الاستغلال الأمثل لكل الموارد المتاحة والأصول بمدينة بنها، بشكل اقتصادي لتعظيم العائد منها.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ استغلال قطعة أرض على مساحة 1800 متر٢ بجوار مستشفى الرمد بمدينة بنها لإقامة مشروع استثماري عليها يسهم في زيادة إيرادات صندوق خدمات المحافظة.

كما جرى خلال الاجتماع أيضا مناقشة تخصيص أرض السلخانة بمركز بنها قرب قرية الرملة لإقامة مركز طبي كبير يخدم المواطنين بهذه المنطقة لتخفيف الضغط على المركز الطبي الرئيسي بمدينة بنها نظرا للزيادة السكانية بالمدينة.

كما بحث المحافظ إمكانية استغلال عدد من قطع الأراضي بمدن المحافظة المختلفة، لإقامة مشروعات إسكان اجتماعي عليها واستغلال عدد من المباني لتاجيرها بحق الانتفاع وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو بذل كل الجهود لرفع كفاءة استغلال الأصول بالشكل الأمثل.

وحضر الاجتماع كل من الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد ورئيس مدينة بنها، ووكيل وزارة الصحة ومدير عام إدارة الاستثمار.

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

منذ حوالي 18 ساعة

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة الإياب ضد تشيلسي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 16 ساعة

الري تفجر مفاجأة عن سد النهضة الإثيوبي بعد الملء الثاني

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

صدمة جديدة للأهلي.. تأكد غياب النجم الأول عن موقعة القمة

منذ أقل من ساعتين

ليس ميسي.. نجم برشلونة يقترب من تمديد عقده

منذ 42 دقيقة

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

منذ حوالي 12 ساعة

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة الـ2 مليون دولار.. نجم الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ يوم

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

منذ حوالي 22 ساعة

توضيح عاجل من متحدث الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:22 ص

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

توضيح عاجل من متحدث الري بشأن سد النهضة

08:22 ص

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

11:46 م

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

11:10 م

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

07:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى