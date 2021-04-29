محافظ القليوبية يبحث تطوير منظومة النقل الجماعي وسد عجز الخطوط الحيوية

أكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المحافظة عازمة على إيجاد حلولا جذرية غير تقليدية لجميع مشكلات النقل الداخلي، وجاري إعداد دراسة متكاملة لتفعيل مشروع النقل الجماعي بشكل جديد داخل القليوبية، من خلال تطبيق منظومة جديدة تساهم في ايجاد حلولا جذرية لجميع مشكلات النقل الداخلي وتخفيفا للعبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده لمناقشة تطوير مشروع النقل الجماعي بالمحافظة، وسد عجز عدد من الخطوط الحيوية التي يحتاجها المواطنون للتنقل من مكان لآخر خصوصا في المسافات الطويلة عن طريق التعاقد لشراء أوتوبيسات جديدة لتخفيف المعاناة عن كاهل الناس وخصوصا طلاب المدارس والجامعات.



وأشار الهحان، إلى أنه سيجرى إنشاء خطوط جديدة وإعطاء الأولوية للخطوط التي تعاني من العجز في السيارات ومراعاة التخفيف عن المواطنين من خلال تخفيض سعر التذكرة وتقديم خدمة متميزة لأبناء القليوبية.



وحضر الاجتماع كل من الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد ومحمد الهادي مدير مشروع المواقف ومدير مشروع النقل الداخلي.

