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محافظ الشرقية يكشف تفاصيل اعتماد أول مركز تدريبي خارج الجامعات المصرية (فيديو)

الخميس 29/أبريل/2021 - 11:33 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه تم اعتماد مركز تدريب وعلوم الحاسب كاول مركز تدريب يمنح الشهادات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات خارج الجامعات المصرية.

وأشار "غراب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه تم توقيع بروتكول تعاون مع المجلس الأعلى للجامعات لتوفير فرص تدريبية للعاملين داخل محافظة الشرقية، مع فتح المركز التدريبي لتقديم دورات تدريبية من خارج العاملين في المحافظة.

وأوضح ان البرامج التدريبية التي سيقدمها لمركز ستكون بالتنسيق مع الأعلى للجامعات حتى تكون الشهادة معتمدة، لافتا إلى أن المركز سيعلن عن الدورات التي سيقدمها وتكلفتها، متوقعا أن تكلفة الدورة لن تزيد عن 840 جنيه شاملة الرسوم.

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