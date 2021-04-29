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مصر للطيران تسير اليوم 61 رحلة دولية وداخلية

الخميس 29/أبريل/2021 - 11:34 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الخميس، عن تسير61 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي على متنهم ما يقرب من 3984 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصر للطيران، إن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة إلي كل من (بيروت، بغداد، ندجامينا، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحه، لندن، نيويورك، باريس، أبوجا، دبي، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، موسكو، أثينا، أبوظبي، البحرين، عمان، الشارقة، عنتيبي، مسقط، أديس أبابا، الخرطوم)، بالإضافة إلى 11 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3984 راكب.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

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