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راموس يوافق على تجديد عقده مع ريال مدريد

الخميس 29/أبريل/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف تقرير صحفي إسبانى، عن آخر التطورات فى ملف تجديد عقد سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، والذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى.

 

وذكرت صحيفة "ABC" الإسبانية، أن راموس وافق على خفض راتبه، لكنه يسعى لتوقيع عقد لمدة عامين.

 

وكان ريال مدريد عرض على راموس التجديد لمدة عام مع خيار عام آخر، وهى الطريقة التى يتبعها النادى مع اللاعبين الذين يتخطى عمرهم حاجز الـ30 عاما.

 

وأضافت الصحيفة: "دائرة المقربين من راموس تنصحه بالبقاء فى ريال مدريد فى الوقت الحالى، لكنه لا يوجد أى قرار نهائى بشأن مستقبله، وكل شيء يعتمد على النقاش مع فلورينتينو بيريز رئيس النادى لحسم هذا الملف".

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