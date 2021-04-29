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محافظ القليوبية: زيادة أسرة الرعاية المركزة لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا

الخميس 29/أبريل/2021 - 11:41 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، استعدادات المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتنسيق بين الصحة والتأمين الصحي ومستشفى الجامعة في نقل المصابين بفيروس كورونا.

وأكد محافظ القليوبية على أنه جرى زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة المخصصة لحالات كورونا بجميع مستشفيات المحافظة، لتصبح 235 سرير بزيادة حوالي 70 سرير، كما جرى تشغيل الرعاية المركزة بمستشفى حميات بنها بقوة 33 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى ما جرى من تطوير للأقسام الداخلية، مضيفا إلى أنه جرى زيادة القدرة السريرية بمستشفى صدر المرج بعد انتهاء أعمال التطوير لتصبح بقوة 200 سرير داخلي و18 سرير رعاية مركزة.

وشدد المحافظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية في المستشفيات والتأمين الصحي، موجها رؤساء المدن بتنظيم حملات على مواقف السيارات للتأكد من التزام سائقي السيارات والركاب بارتداء الكمامات.

كما وجه الهجان بالتعاون بين مديرية الصحة والتأمين الصحي والمستشفى الجامعي، خلال نقل الحالات الطارئة، لإنقاذ مرضى فيروس كورونا، والتنسيق بينهمم أثناء نقل الحالات للمستشفيات في الأماكن التي تستوعب الحالات، كما شدد على توفير اسطوانة أكسجين خلال نقل الحالات عبر سيارات الإسعاف، وتقديم كل الخدمات الطبية للمرضى أو من هم بالعزل المنزلي، بالإضافة لتعاون نقابة الأطباء بالمحافظة.

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