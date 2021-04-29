كلام نهائي.. موسيماني يحسم موقفه من تدريب منتخب جنوب إفريقيا

أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن المدرب الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لـ النادى الأهلى، حسم مصيره مع الفريق بعد الأنباء التى تشير إلى مفاوضاته مع منتخب جنوب إفريقيا.

وقال شوبير، فى تصريحات عبر برنامجه "ملعب أون تايم"، المذاع على قناة "أون تايم سبورت 1" الفضائية، إن بيتسو موسيمانى تلقى اتصالا من وزير الرياضة فى جنوب إفريقيا، برغبة اتحاد جنوب إفريقا فى تدريبه لـ المنتخب هناك، إلا أن موسيمانى أبلغه رسميا أنه لن يترك الأهلى.

وتابع: "موسيمانى أبلغ الكابتن محمود الخطيب رسميا أنه مستمر مع الأهلى وأنه سعيد بتجربته مع الأهلى وأنه يتمنى استمرار تجربته مع الفريق.. وبذلك موسيمانى أغلق الباب لعودته لتدريب منتخب جنوب إفريقيا".