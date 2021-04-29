Advertisements

رئيس "النواب" مُهنئًا السيسي بعيد العمال: هم قاعدة ‏الانطلاق نحو تغيير الواقع

الخميس 29/أبريل/2021 - 11:44 ص
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
Advertisements

بعث المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد العمال، الذي يجسد احترام الدولة لما يقدمه عمال مصر من إسهامات في شتى ميادين الحياة.

وقال رئيس مجلس النواب في نص برقيته: "اسمحوا لي أن أتقدم إليكم باسمى واسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة ‏القلبية وأزكاها بحلول عيد العمال الذى يجسد احترام الدولة وتقديرها لما يقدمه ‏عمال مصر من إسهامات في شتى ميادين الحياة، والذى يمثل فيها العامل المصرى قاعدة ‏الانطلاق نحو تغيير الواقع وبناء حاضر ومستقبل نتطلع إليه جميعًا.‏"


وأكد المستشار حنفي جبالي:" أن جماهير شعب مصر العظيم التي أعطتكم ‏ثقتها وجرى اسمكم على لسانها إنما من أجل تفجير ينابيع الخير في ربوع مصر، ‏وحفظكم لهيبة الدولة وخوض معارك التطوير وبناء صروح جديدة للإنتاج على أرض ‏مصر تليق باسمها وتاريخها وتراثها."


وتابع رئيس مجلس النواب، قائلًا:"عمال مصر الذين تحقق بسواعدهم تنفيذ هذه المشروعات العملاقة، يدركون ‏جيدًا أنكم عودتمونا أن تنجز ما تعد وأنكم أوفيتم بما وعدتم "


واختتم رئيس مجلس النواب، قائلًا:"إن مصر المستقرة ‏هي شموخنا ومصدر اعتزازنا وسوف تعيش آمنة مستقرة بفضل رعايتكم ومن خلفكم ‏شعب آمن بكم.‏"

أخبار تهمك

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة الإياب ضد تشيلسي

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

ريال مدريد يتحرك لحسم صفقة جديدة

منذ أقل من نصف ساعة

ليس ميسي.. نجم برشلونة يقترب من تمديد عقده

منذ ساعة و 27 دقيقة

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

صدمة جديدة للأهلي.. تأكد غياب النجم الأول عن موقعة القمة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ يوم

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يترقب.. موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

توضيح عاجل من متحدث الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 17 ساعة

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ 42 دقيقة

سيرحل عن الزمالك.. الغندور الكشف عن وجهة فرجاني ساسي المقبلة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:45 ص

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

10:22 ص

توضيح عاجل من متحدث الري بشأن سد النهضة

08:22 ص

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

11:46 م

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

11:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى