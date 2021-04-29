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قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

الخميس 29/أبريل/2021 - 11:45 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أصدر رئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 454 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق القرض بين الحكومة المصرية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بشأن مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "المرحلة الثالثة" بمبلغ 95 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 22 يونيو 2020.

ونصت الاتفاقية على أن مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "المرحلة الثالثة"، يهدف إلى تحسين معدلات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لسكان مصر من خلال تعزيز توفير فرص العمل، وتوفير فرص أفضل للحصول على التمويل للأنشطة المدرة للدخل للفقراء، خاصة النساء والشباب.

كما نصت على أن تخطط الجهة المنفضة للمشروع لاستخدام مبلغ القرض للإقراض المستمر من خلال الوسطاء بما فيهم البنوك والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية غير المصرفية ومن خلال لاإقراض المباشر للمستفيدين النهائيين.

ونشر القرارا بالجريدة الرسمية في العدد الصادر اليوم الخميس.

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