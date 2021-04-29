وجعتي قلوبنا.. أحمد زاهر يدعم ابنته ملك بعد تألقها في مسلسل "نسل الأغراب"

وجه الفنان أحمد زاهر ، رسالة دعم لابنته ملك، بعد تألقها في مرحبا "نسل الأغراب"، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر أحمد زاهر مقطع فيديو لابنته ملك من الحلقة 16 من مسلسل "نسل الأغراب"، ظهرت فيه وهي منهارة بسبب وفاة والدتها "عزيزة" منة فضالي، وعلق عليه قائلاً:" مبروك يا حبيبتي وجعتي قلوبنا كلنا يا ملوكة برافو عليكي".



مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.