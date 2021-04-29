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استلام 45000 طن قمح منذ انطلاق موسم التوريد بالقليوبية

الخميس 29/أبريل/2021 - 11:49 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، على انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي، مشيرا إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع.

وأضاف محافظ القليوبية، في تصريحات صحفية اليوم، وصول إجمالي الكميات الموردة إلى 45000 طن تقريبا، وذلك منذ بداية موسم التوريد 15 أبريل الجاري وحتى صباح اليوم 29 أبريل.

ومن جانبه أعطى محافظ القليوبية تعليمات مشددة بضرورة التسهيل على المزارعين والتجار وتنظيم عملية تسليم الأقماح بطريقة منتظمة وسريعة للتخفيف من عبء المزارعين وعدم إنتظارهم كثيرا أمام الشون، كما وجه أيضا بتواجد خدمة أمنيه ومرورية بجميع الشون لتنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز.

واصدر المحافظ توجيهاته بإصدار تقارير يومية عن الكميات الموردة، وتذليل أي صعوبات تحدث أثناء عمليات التوريد على أن تقوم جميع الأجهزة التنفيذية بسرعة الاستلام من المواطنين، وعدم تأخرهم أثناء تنفيذ عملية التسليم وسرعة سداد المبالغ المستحقة وعدم تأخيرها.

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