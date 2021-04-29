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السكة الحديد تعتذر للركاب بسبب تغيير مسار 3 قطارات

الخميس 29/أبريل/2021 - 11:49 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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قدمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اعتذرها لجمهور المسافرين من الركاب عن مسير ٣ قطارات بطريق الخطوط البديلة.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن الرحلات، هي: قطار ٥٩٣ القاهرة السويس تم مسيره طريق خط قليوب شبين القناطر الزقازيق السويس، وكذلك قطار ٩٤١ القاهرة دمياط تم مسيره عن طريق قليوب شبين القناطر الزقازيق المنصورهدمياط، بجانب قطار ١٦٣ اسوان الاسكندرية تم مسيره طريق قليوب منوف طنطا الإسكندرية.

وأوضحت أن ذلك جاء بسبب إصلاحات بالسكة من أجل تحسين مستوي الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

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