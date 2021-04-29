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تعرف علي جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة الأخيرة

الخميس 29/أبريل/2021 - 11:49 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط (6) قضايا أبرزها ضبط (بضائع أجنبية الصنع، قطع غيار موتوسيكلات، مستحضرات تجميل) وتقدر القيمة المالية بأكثر من مليون جنيه.

وأسفرت الجهود فى مجال الأمن العام عن ضبط (25) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم تحرير (1247) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (215) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم " تزوير المستندات تم ضبط قضيتين.

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