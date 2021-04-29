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رئيس "النواب" مُهنئًا البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد
الخميس 29/أبريل/2021 - 11:55 ص
دينا عبد الستار
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بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد.
وقال الدكتور حنفي جبالي في نص برقيته: " يطيب لنا أن نتقدم بأسمى واسم أعضاء مجلس النواب لقداستكم ولجميع الإخوة المسيحيين بأصدق التهانى مقرونة بأجمل الأمنيات الطيبة بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعين المولى عز وجل أن يعم الخير والنماء ربوع مصرنا الحبيبة وأن يرفُل شعبها في ثياب العزة والمنعة والأمن والأمان."
وأضاف رئيـس مجلس النواب قائلًا:" عرفناكم قداسة البابا مثالًا يحتذى في الوطنية، ومواقفكم المساندة للوطن ضد دعاوى الفتنة التي تريد النيل من تماسك وتشابك النسيج الوطنى التي تزيده الشدائد والمحن تماسكًا وتلاحمًا، فما بين عنصرى الأمة كثير ومتين وأكبر من الحصر وأجل عن الوصف."
واختتم رئيـس مجلس النواب برقيته، بالدعاء قائلًا: "رعى الله وحدتنا، وأدام ألفتنا".
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