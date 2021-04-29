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رئيس "النواب" مُهنئًا البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

الخميس 29/أبريل/2021 - 11:55 ص
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى، ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقال الدكتور حنفي جبالي في نص برقيته: " يطيب لنا أن نتقدم بأسمى واسم أعضاء مجلس النواب لقداستكم ولجميع ‏الإخوة المسيحيين بأصدق التهانى مقرونة بأجمل الأمنيات الطيبة بمناسبة عيد ‏القيامة المجيد، داعين المولى عز وجل أن يعم الخير والنماء ربوع مصرنا الحبيبة وأن ‏يرفُل شعبها في ثياب العزة والمنعة والأمن والأمان.‏"

وأضاف رئيـس مجلس النواب قائلًا:" عرفناكم قداسة البابا مثالًا يحتذى في الوطنية، ومواقفكم المساندة ‏للوطن ضد دعاوى الفتنة التي تريد النيل من تماسك وتشابك النسيج الوطنى التي ‏تزيده الشدائد والمحن تماسكًا وتلاحمًا، فما بين عنصرى الأمة كثير ومتين وأكبر ‏من الحصر وأجل عن الوصف.‏"

واختتم رئيـس مجلس النواب برقيته، بالدعاء قائلًا: "رعى الله وحدتنا، وأدام ألفتنا".

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