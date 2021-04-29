وفاة شاب وإصابة 3 إثر حريق هائل بمصنع سنمار بورسعيد

وصل مستشفي السلام، منذ قليل، مصاب وجثة واحدة، نتيجه حريق هائل نشب داخل مصنع سنمار للكيماويات، بينهما ثلاثة من الشباب وجثة واحدة.



وتوصلت "الفجر" إلى أسماء المصابين خالد عبد النعيم احمد 30 سنه، حريق بجميع انحاء الجسم وتم وضعه علي جهاز تنفس صناعي، احمد محمد محمد 27 سنه جثه هامدة نتيجه حروق.



ووصل مستشفي "ال سليمان" عقبها، مصابين آخرين، اثر نفس الحريق وتوصلت الفجر لاسماء المصابين وهم احمد ماهر حسين 30 سنه خدوش بجميع انحاء الجسم، محمدين حسن احمد عطوه نفس التشخيص.