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توزيع 18.8 مليون جرعة من لقاحات كورونا في إيطاليا

الخميس 29/أبريل/2021 - 11:56 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، اليوم الخميس، توزيع 18.8 مليون جرعة من لقاحات كورونا في البلاد حتى الآن.

 

ووفقًا لبيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ، يقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ371 ألفاً و524، في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا 6 أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين. وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 17 أسبوعًا.

 

وقالت السلطات الصحية الإيطالية، إن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وصل إلى 3.99 مليون إصابة، والوفيات إلى 120 ألفاً و256. وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في البلاد قبل عام و12 أسبوعًا.

 

ويذكر أن عدد الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

 


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