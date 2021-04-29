أعلنت محافظة القليوبية، في بيان لها اليوم الخميس، أن الحملات المستمرة التي أجرتها خلال الفترة الماضية لمتابعة الالتزام بالاجراءات الاحترازية، وارتداء المواطنيبن للكمامات لمواجة الموجة الثالثة لفيروس كورونا، أسفرت عن تحرير 1024 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة، وغلق 73 مقهى بالقليوبية.



فيما تابع محافظ القليوبية الحملات المكبرة اليومية التي يشنها رؤساء المراكز والأحياء، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خاصة في المقاهي ووسائل المواصلات، والتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات، ومتابعة المطاعم والأسواق للتأكد من التزامها بالقرارات الصادرة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.



وشدد المحافظ، على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات من أجل الحد من الازدحام والتكدس، مؤكدًا على ضرورة البعد عن التجمعات ومنع الاختلاط والحرص على ترك مسافة بين المواطنين للحد من انتشار الفيروس المستجد.



وفي هذا الإطار شن رؤساء مجالس المدن والاحياء ونوابهم، حملات مكبرة مساء أمس لمتابعة الإجراءات الاحترازية، وقد أسفرت الحملات عن تحرير 104 محضر مخالفة لعدم ارتداء الكمامة، كما جرى المرور على المطاعم والكافيهات والصيدليات والمحلات التجارية والتنبيه علي المواطنين وأصحاب المحلات بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واستخدام الكمامات والكحول والتباعد الاجتماعي.



كما جرى شن حملات تفتيشية مفاجئة على بعض المقاهى والكافتيريات للتأكد من الالتزام بالقرارات الصادرة، حيث جرى ضبط 105 شيشة ومصادرتها، وغلق 9 مقاهي مخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات اعتبارا من الخميس الماضي وحتى أمس الأربعاء ضبط 1214 شيشة، وتحرير 1024 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة وغلق 73 مقهى.