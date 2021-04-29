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احتفالاً بعيد العمال.. وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة لـ وزير القوى العاملة

الخميس 29/أبريل/2021 - 12:09 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة لـ محمد سعفان وزير القوى العاملة بمناسبة الإحتفال السنوى بعيد العمال.. جاء بها:

يسرني وهيئة الشرطة في مناسبة الإحتفال السنوي بعيد العمال أن نبعث لسيادتكم ولجميع الأخوة والأبناء عمال مصر المخلصين بأصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات في ذكرى الأعياد تتهادى إلى الأذهان الأمنيات ونحن في عيد العمال نؤكد على تقديرنا وإعتزازنا بالدور الوطني لعمال مصر الشرفاء، ودورهم فى ترسيخ مقومات التقدم وركائز البناء في كافة المجالات فهم أصحاب الهمم العالية والعزائم الصادقة، الذين يبذلون جهودهم من أجل رفعة مصرنا الغالية.. حفظ الله مصر.. وبارك فى أبنائها.. وسدد خطاهم فى كافة مواقعهم.. من أجل دفع مسيرة التنمية الوطنية وتحقيق الإزدهار فى كافة أرجاء البلاد

وكل عام وسيادتكم بخير،،

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة لـ جبالى المراغى "رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر".. جاء بها:

يسُرني وهيئة الشرطة في مناسبة الإحتفال بعيد العمال أن نبعث إليكم وأعضاء الإتحاد العام لنقابات عمال مصر وجميع الأخوة والأبناء عمال مصر المخلصين بأصدق التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات.. وإننا إذ ننتهز هذه المناسبة لنذكر بكل الفخر والإعتزاز قيمة العمل فى دفع مسيرة الوطن نحو غد مشرق بالإنجازات ومفعم بالآمال والطموحات، فتحية لعمال مصر الأوفياء الذين تشهد إنجازاتهم بجهدهم المبذول وعطائهم الموصول، من أجل مستقبل مشرق لمصرنا الغالية.. حفظ الله مصر وسدد جهود المخلصين الذين يسعون بنبل لمستقبل أرغد لشعبها.

وكل عام وسيادتكم بخير،،

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