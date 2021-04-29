تجديد حبس فتاة وخطيبها بتهمة قتل والدتها بالقناطر الخيرية

أمر قاضي المعارضات بمحكمة القناطر الخيرية الجزئية، اليوم الخميس، تجديد حبس فتاة وخطيبها 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقتل الأولى أمها بمساعدة الثاني، والتي سهلت له دخول المنزل أثناء نوم والدتها، وطعنها بالسكين عدة طعنات حتى لفظت أنفاسها.



ووجهت النيابة لهما تهمة القتل العمد وقررت النيابة إرسال الأداة المستخدمة في الواقعة للمعمل الجنائي، وصرحت النيابة بدفن الجثة.



تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من العميد محمد غيث مأمور مركز القناطر الخيرية بالعثور على جثة بائعة خضار مقتولة داخل منزلها بقرية البرادعة.



جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحث جنائي، وانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، والمقدم محمود علام رئيس مباحث مركز القناطر، وبالفحص تبين أن المجني عليها تعيش مع ابنتيها "18 و8" أعوام في المنزل محل الواقعة، وأن ابنتها الكبرى اكتشفت الحادث واستغاثت بالجيران الذين أبلغوا الشرطة.



بالمعاينة تبين إصابة المجني عليها بـ 8 طعنات في الصدر والبطن، وبدأ فريق البحث في سؤال ابنتي المجني عليها وفحص علاقتها لتحديد سبب أو ملابسات الحادث.



وبإجراء التحريات والفحص تمكن رجال البحث الجنائي من كشف ملابسات الواقعة، وتبين أن الابنة الكبرى للضحية وخطيبها وراء ارتكاب الحادث.



وكشف المعلومات رفض المجني عليها إتمام زيجة المتهمين، فاتفقا سويًا عقب خروج الابنة الصغرى للدرس على التخلص من الأم، إذ انهال عليها خطيب ابنتها طعنًا بسكين، حتى تأكد من مقتلها وانصرف، فيما انتظرت الابنة حتى تأكدت من عدم رؤية أحد لخطيبها وأطلقت الصراخ لإبعاد الشبهة الجنائية عنها.