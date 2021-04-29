القبض على 16 متطرفا أوكرانيا كانوا يخططون لأعمال إرهابية في روسيا

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي في 9 مدن روسية، اليوم الخميس، القبض على 16 عضوا في الجماعة المتطرفة للشباب الأوكراني "أم. كا. أو" كانوا يخططون لتنفيذ تفجيرات وهجمات مسلحة في الأراضي الروسية.

وأصدر الجهاز، بيانًا قال فيه إن زعيم الجماعة، إيغور كراسنوف، كان ينسق نشاط هذه الجماعة في الأراضي الروسية من داخل أوكرانيا. وتم تجنيد الأعضاء الجدد للجماعة بشكل تدريجي. وفي البداية اقترح كراسنوف عليهم كتابة نقوش متطرفة على جدران المباني، ثم ضرب شخص متشرد أو ممثلا من الثقافات الفرعية الشبابية. ثم كان من الضروري القيام بهجوم على مواطنين وهجوم مسلح على أفراد من الشرطة وإحراق أو تفجير مبان حكومية.

وأضاف جهاز الأمن الفدرالي الروسي: "تم في مدن إيركوتسك وكراسنودار وساراتوف وتامبوف وتيومين وتشيتا وأنابا بإقليم كراسنودار وبوشينو بمقاطعة موسكو وبيريسلافل زاليسكي بمقاطعة ياروسلافل اعتقال 16 عضوا في الجماعة المتطرفة للشباب الأوكراني "أم. كا. أو". يتهمون بتورطهم في ارتكاب جرائم جنائية ودعاية متطرفة والتحضير لتفجير مبان حكومية والقيام بهجمات مسلحة على المواطنين".

وأفاد جهاز الأمن الفدرالي الروسي بأنه تمت أثناء إجراء التفتيش في منازل المقبوض عليهم مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والرموز المتطرفة والوثائق التي تضم المعلومات حول الجرائم الإرهابية والمتطرفة المرتكبة والتي من المخطط ارتكابها، وكذلك التقارير المصورة حول أعمال العنف السابقة التي كانوا يرسلونها لزعيم الجماعة.

وتابع جهاز الأمن الفدرالي الروسي: "في إطار القضايا الجنائية المفتوحة نجري أعمال البحث والتحقيق الهادفة إلى كشف جميع جرائمهم"، نقلًا عن موقع قناة روسيا اليوم.