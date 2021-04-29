أسعار النفط تواصل مكاسبها وتسجل ارتفاعات 1% خلال تعاملات اليوم

واصلت أسعار النفط المكاسب الخميس 29 ابريل بعد ارتفاع 1% في الجلسة السابقة، إذ طغت توقعات إيجابية بشأن تعافي الطلب هذا الصيف على مخاوف بشأن تأثير زيادة وتيرة الإصابات بكوفيد-19 في الهند واليابان والبرازيل.



وصعد خام برنت تسليم يونيو حزيران 22 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 67.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:05 بتوقيت غرينتش، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يونيو حزيران 64.04 دولار للبرميل، بزيادة 18 سنتا أو 0.3%.



هذا وتمسكت مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة أوبك وروسيا وحلفاءهما بخططها للتخفيف التدريجي للقيود على إنتاج النفط من مايو أيار إلى يوليو تموز، وذلك بعد أن رفعت أوبك قليلا توقعاتها لنمو الطلب في 2021 إلى ستة ملايين برميل يوميا. وتتوقع المجموعة أيضا بلوغ المخزونات العالمية 2.95 مليار برميل في يوليو تموز، وهو ما يقل عن متوسط 2015-2019.



هذا واتجهت أنظار المستثمرين إلى ارتفاع في معدلات تشغيل المصافي في الولايات المتحدة وتراجع مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي، وهو ما أفادت به بيانات أصدرتها إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء.



وزادت مخزونات الخام الأميركية 90 ألف برميل الأسبوع الماضي، وهو أقل بكثير من توقعات المحللين التي كانت لزيادة 659 ألف برميل.