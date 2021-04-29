أستاذ امراض تنفسية يحذر من هذه الوظيفة: تتسبب في نقل كورونا (فيديو)

شدد الدكتور طه عبدالحميد، أستاذ امراض الجهاز التنفسي، على تطبيق اجراءات التباعد الاجتماعي حتى داخل المنزل الواحد لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، بحيث يكون المسافة بين الشخصين تتراوح من مترين إلى 2.5 متر.



وحذر "عبدالحميد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، من التواجد في أماكن المزدحمة، او المغلقة، مضيفا: "تجنبوا المولات.. كفاية عزومات في شهر رمضان"، منوها بأن من يشعر بأعراض برد حتى لو أنفلونزا يعزل نفسه في غرفة منفردا.



ونوه بأن مندوبي توصيل الطلبات قد يتسببوا في نقل عدوى كورونا، معلقا: "الدليفري بينقل العدوى من الشقة دي للشقة دي"، مشيرا إلى أن المواطن يجب أن يدرك أن حياته مرتبطة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مضيفا: "بلاش شيشة والقهاوي".

