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سقوط ديلر الشرقية وبحوزته شابو قدرت قيمته بـ2 مليون ونصف

الخميس 29/أبريل/2021 - 12:24 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط تاجر مخدرات وبحوزته كمية من مخدر الشابو قدرت بمليوني ونصف المليون جنيه.


تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالإشتراك مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، ومديرية أمن الشرقية نشاط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية تخصص في الإتجار بمخدر الآيس "شابو"، متخذًا من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الآيس "شابو"، مبلغ مالي، هاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2،500،000) اثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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