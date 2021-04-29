الارتباك يسود العاملين باللجنة الأوليمبية لعدم حصولهم على راتب شهر إبريل

سادت حالة من التوتر لدي العاملين والموظفين باللجنة الأوليمبية المصرية مساء أمس لعدم حصولهم علي راتب شهر إبريل الذي كان محددا الحصول عليه أحدى يومي الثلاثاء أو الأربعاء ولكن تقاعس وزارة الشباب والرياضة علي إرسال المبالغ المالية المخصصة للجنة الأوليمبية حال دون حصول العاملين باللجنة علي رواتبهم قي الموعد المحدد .





كما ساد الارتباك العاملين بسبب الحصول علي ٥ أيام راحة والعودة إلي العمل يوم الثلاثاء ٤ مايو وكانت هذه الأيام كفيلة بأن يقوموا بشراء ملابس العيد لأسرهم والمستلزمات الخاصة بشؤون المنزل ، ولكن العودة يوم الثلاثاء المقبل لا تعني حصولهم علي الرواتب في ذلك اليوم و ربما تمتد إلى نهاية الأسبوع أو أوائل الأسبوع بعد القادم و لذلك يناشد العاملين باللجنة المسؤولين بعدم المساس برواتبهم و الحصول عليها في مواعيدها مثل باقي قطاعات الدولة



