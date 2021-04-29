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شون وصوامع كفر الشيخ تستقبل 62133 طن قمح منذ بداية الموسم

الخميس 29/أبريل/2021 - 12:32 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، ان استلام الاقماح المحلية خلال موسم 2021 الحالى يتم من خلال عدد 20 موقع تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأضاف الهابط، أن هناك متابعة من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الإستلام اليومية حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها، مشددا على ضرورة انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية ؛ وقد بلغ اجمالى المورد منذ بداية الموسم فى 2042021 وحتى صباح يوم الخميس 2942021 ( 62133 طن و955 كجم ).

وقال المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، أن اللجان من المديرية والإدارات تتابع ا أعمال توريد القمح ب 20 موقعًا،وتعمل على حل أي مشكلات قد تطرأ، مشددًا على تطبيق الاجراءات الاحترازية.

وأكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ،أن عدد الأفدنة المنزرعة بالقمح 232 ألف فدانًا،وتم حصاد 80 ألف فدان.

وفي السياق ذاته، فقد أكد رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، اللواء شريف باسيلي، إن الشركة تسلمت مايتجاوز الـ 50 ألف طن قمح منذ بدء موسم توريد القمح شهر أبريل الجاري، حيث سجلت محافظات الوجه القبلي معدلات توريد عالية، خاصة وأن هناك محافظات بدأت التوريد مبكرا.

وأضاف باسيلي، أن دخول محافظات الوجه البحري موسم التوريد متأخرة جاء بسبب عوامل الطقس هناك وعدم نضوج المحصول بشكل كامل، ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، نضج المحصول في كافة المحافظات، وبالتالي فجميع المحافظات دخلت موسم توريد القمح.

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