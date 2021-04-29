ضبط لحوم ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز ابشواي



‏‎بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات الرقابية على كافه الأسواق وبتعليمات وإشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة تموين الفيوم قامت ادارة الرقابه التجارية بحمله مكبره برئاسة المهندس وليد حسان مدير عام التجارة الداخلية وبعضوية السادة المفتشين ا. احمد اسماعيل ابوغرب - أ.محمد أنور رمضان - أ. محمد موسي - أ.رائد حرب - أ.محمد حمدى - أ.وائل وصفي - أ.توبه محمد - أ.محمد عبدالفتاح - أ.محمود كمال بالاشتراك مع دكتور ثروت سليمان مدير التفيش والمجازر بالطب البيطري فقد تم ضبط لحوم ودواجن فاسدةوغير صالحة للاستهلاك الآدمي باحدي المطاعم بناحية مركز ابشواي تم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابه التى تولت التحقيق.

شنت الرقابة التجارية بمديرية التموين بالاشتراك مع الطب البيطري حملة مكبرا بمركز ابشواي وتم ضبط لحوم ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي باحدي المطاعم بناحية المركز.