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طوكيو تسجل 1027 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 29/أبريل/2021 - 12:33 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الخميس، تسجيل 1027 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ 28 يناير الماضي.

 

وبلغ عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في طوكيو 1027 حالة، وهو أعلى مستوى منذ 28 يناير الماضي.

 

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت اليابان حالة الطوارئ في طوكيو وبعض المناطق حتى 11 مايو، مما أدى إلى إغلاق المطاعم والحانات وكذلك المتاجر الكبرى ودور السينما وغيرها من الأنشطة التجارية.

 

جاءت حالة الطوارئ هذه الثالثة في اليابان منذ بدء الوباء، بعد شهر واحد فقط من انتهاء حالة الطوارئ السابقة في منطقة طوكيو، على مدار أيام، وقال الخبراء والقادة المحليون إن الإجراءات شبه الطارئة الجارية باءت بالفشل، وهناك حاجة ماسة إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة.

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