Advertisements

ضبط 5 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية و15 قضية مخدرات بالقليوبية

الخميس 29/أبريل/2021 - 12:36 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
شن مكتب مكافحة المخدرات بالقليوبية، اليوم الخميس، حملة بالتنسيق مع مباحث الجنائية، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط (5) قطع سلاح نارى، عدد من الطلقات النارية بحوزة 5 متهمين، وضبط (15) قضية مخدرات، ضُبط خلالها (كميات من مواد مخدرة متنوعة)، بحوزة 15 متهما "لعدد 6 منهم معلومات جنائية"، وضبط (1) قطع سلاح أبيض، وضبط (2) مراقب هارب، وضبط (2) متهم مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضيتين، وتنفيذ (7132) حكما قضائيا متنوعا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.

أخبار تهمك

راموس يوافق على تجديد عقده مع ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

ريال مدريد يتحرك لحسم صفقة جديدة

منذ ساعة و 13 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الجونة

منذ أقل من نصف ساعة

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ يوم

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعة و نصف

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 18 ساعة

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 17 ساعة

سيرحل عن الزمالك.. الغندور الكشف عن وجهة فرجاني ساسي المقبلة

منذ ساعة و 13 دقيقة

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة الإياب ضد تشيلسي

منذ حوالي 15 ساعة

توضيح عاجل من متحدث الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة جديدة للأهلي.. تأكد غياب النجم الأول عن موقعة القمة

منذ حوالي 3 ساعات

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:45 ص

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

10:22 ص

توضيح عاجل من متحدث الري بشأن سد النهضة

08:22 ص

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

11:46 م

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

11:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى