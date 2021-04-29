ضبط 5 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية و15 قضية مخدرات بالقليوبية

شن مكتب مكافحة المخدرات بالقليوبية، اليوم الخميس، حملة بالتنسيق مع مباحث الجنائية، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية.



أسفرت جهودها عن ضبط (5) قطع سلاح نارى، عدد من الطلقات النارية بحوزة 5 متهمين، وضبط (15) قضية مخدرات، ضُبط خلالها (كميات من مواد مخدرة متنوعة)، بحوزة 15 متهما "لعدد 6 منهم معلومات جنائية"، وضبط (1) قطع سلاح أبيض، وضبط (2) مراقب هارب، وضبط (2) متهم مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضيتين، وتنفيذ (7132) حكما قضائيا متنوعا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.