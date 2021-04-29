موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

يواجه نادي مانشستر سيتي نظيره نادي كريستال بالاس يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الواحدة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.





ويتصدر فريق مانشستر سيتي صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يأتي فريق كرستال بالاس فى المركز الرابع عشر.



