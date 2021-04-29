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أمهات مصر: طلاب سنوات النقل عليهم استكمال الأجزاء المتبقية من المنهج بالمنازل

الخميس 29/أبريل/2021 - 12:39 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن طلاب سنوات النقل من الرابع الإبتدائي وحتي الثاني الإعدادي والأول والثاني الثانوي انتهوا من إمتحانات نهاية العام الدراسي بأداء إمتحانات شهر أبريل.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن وزارة التربية والتعليم قررت أن يكون إمتحانات شهر أبريل نهاية العام الدراسي لهذه الصفوق الدراسية مراعاة لظروف جائحة كورونا وحفاظا علي الطلاب من النزول للمدارس والاحتكاك وهو ما قد يؤدي لانتشار العدوي.

وأشارت عبير إلي أن أولياء أمور طلاب سنوات النقل عليهم مسئولية استكمال تعليم أبنائهم من المنزل في الأجزاء التي جعلتها الوزارة للإطلاع فقط وهو منهج شهر مايو، مطالبة أولياء الأمور بالتشديد علي أبنائهم بضرورة دراسة الأجزاء المتبقية من المنهج لأن المناهج متكاملة وبما يعود علي أبنائهم بالنفع، وكذلك مناشدة المدارس باستكمال باقي المناهج أون لاين.

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