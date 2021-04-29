حماية المنافسة ومصلحة الضرائب يوقعان بروتوكول لتعزيز المصالح المشتركة

وقع كلٌّ من الدكتور محمود ممتاز –رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورضا عبدالقادر –رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بروتوكول تعاون مشترك؛ لتوحيد الجهود وتعزيز المصالح المشتركة ولتحقيق المصلحة العامة الدولة المصرية.

ويأتي بروتوكول التعاون في إطار توجه الدولة نحو الربط بين كافة الجهات والأجهزة الحكومية، وبما يسهل التعاون بينهم حتى يتمكن كل طرف من أداء عمله على النحو الذي يطلبه القانون وبما يؤدي إلى تحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي والنهوض برفاهية المواطنين.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى دعم كافة سبل التعاون بين الطرفين بما يخدم الصالح العام، وتنمية ورفع كفاءة العاملين بالطرفين عن طريق عقد ورش عمل ودورات تدريبية للتوعية بأحكام قانون حماية المنافسة وأحكام قوانين الضرائب المعمول بها في مصلحة الضرائب المصرية وتبادل الدعم الفني.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ البروتوكول وإزالة أي عوائق قد تحول دون تطبيقه بالشكل الأمثل، على أن تجتمع بصفة دورية بهدف تدعيم المصلحة المشتركة والتنسيق ومراجعة الإجراءات التطبيقية التي يتخذها كل من الطرفين، والتباحث حول المسائل الأخرى ذات المصلحة المشتركة للطرفين.