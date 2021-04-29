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زياد برجي: أغنية "شو حلو" هي بداية جديدة لحياتي

الخميس 29/أبريل/2021 - 12:47 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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حل الفنان زياد برجي، ضيفاً على برنامج "لأول مرة"، على راديو إينرجي 92.1، والذي تقدمه وتعده إيناس سلامة الشواف.

وقال برجي: "دائماً أضع خطط كثيرة ولكن ليس لمده طويلة فقط أفكر ما سأفعله خلال العام"، وأكد برجي: "الانطباع الاول غالب ويحمل مخلص لكل شيء فيما بعد، ففي نهاية المطاف يتم التأكيد أن الانطباع الأول هو الصحيح، مثلما يحدث في التلحين أجد أن أول لحن اقدمه اجد انني استقر عليه بعد الكثير من التعديلات، فالأنطباع الأول هو الأكثر صوابًا".

وتابع: "أعمل دائماً على استكمال ما بدأته منه على الرغم من الاخفاقات التي تحدث".

وعن الحب في حياته، قال: "الحب الاول وهم، الحب الحقيقي هو الذي يبقي، أجد أن الحب الأول هو آخر حب، كما أؤمن بمقولة البدايات جميلة والعبرة بالخواتيم ولكن من الضروري المثابرة والمحاولة أكثرمن مرة للوصول".

وعن أول أعماله الفنية التي يتذكرها، قال: " كانت أغنية لا يغرك هي أول مشهد أقوم بتصويره، وأول عمل قدمت فيه شكل بتمناه كانت أغنية أنا قلبي عليك".. 
وعن أغنية "شو حلو"، قال زياد برجي: " شو حلو هي بداية حياتي الجديدة سواء الشخصية الخاصة أوالعملية وهي أغنية قررت أن تكون لصغيرتي".
 
وعن أول أمر يقوم به هذا العا سواء في حياته الشخصية أو الفنية، قال: "أعترف أن هذه هي أول سنة أصوم فيها، نعم تأخرت في القيام بالأمر، كما أنني بدأت الصلاة فأنا لم أكن شخص ملتزم بالطقوس قبل ذلك".

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