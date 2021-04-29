موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الجونة

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيلة فريقه أمام الجونة في بطولة الدوري العام.





ومن المتوقع أن يواجه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء فريق الجونة بتشكيل يضم كلا من:





حراسة المرمي: محمد الشناوي





خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا





خط الوسط: عمرو السولية وإليو ديانج وناصر ماهر





خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي والجونة غدا الجمعة في المواجهة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



