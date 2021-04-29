إجراء عاجل من "فيسبوك" بشأن رئيس الوزراء الهندي

أفادت وسائل إعلام هندية، اليوم الخميس، بأن موقع "فيسبوك" حظر لفترة وجيزة وسمًا يدعو إلى استقالة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وأخفى موقع "فيسبوك"، أكثر من 12000 منشور ينتقد الحكومة الهندية نظرا لخروج جائحة كورونا عن السيطرة.

وقال المتحدث باسم شركة فيسبوك: "لقد حظرنا هذا الوسم مؤقتا عن طريق الخطأ، وليس لأن الحكومة الهندية طلبت منا ذلك".

وأصبح الوسم متاحا مرة أخرى على "فيسبوك"، وأكد متحدث باسم الشركة أنه تمت استعادته بعد انقطاع قصير كان "عرضيا".

وجاء الحظر، بعد أن واجه "تويتر" انتقادات لحذف أكثر من 50 تغريدة تنتقد طريقة تعامل الإدارة الهندية مع الوباء، بعد طلب قانوني من الحكومة الهندية.