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وزارة التضامن تكشف حقيقة دعم بعض الأسر بـ3 آلاف جنيه

الخميس 29/أبريل/2021 - 12:52 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أوضح المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم، حقيقة، المنشور المتداول في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي رسائل هاتفية تفيد تقديم وزارة التضامن إعانات نقدية استثنائية بقيمة 3000 جنيه لبعض الأسر من محدودي الدخل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للرسائل الهاتفية المتداولة، موضحةً أن تلك الرسائل مزيفة وليس لها أساس من الصحة، حيث أنها لم تصدر عن الوزارة، مُشيرةً.إلى أن كافة المنح والمساعدات التي تقدمها الوزارة ضمن البرامج الموجهة للأسر من محدودي الدخل يتم الإعلان عنها بشكل

رسمي عبر الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط التالي "moss.gov.eg"، وحذرت الوزراة، المواطنين من الانسياق وراء المواقع الإلكترونية أو الرسائل المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، مُشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مصادر تلك الرسائل ومروجيها.

وفي سياق متصل، يستمر صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عن شهر أبريل الجاري، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وكذلك تستمر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في صرف معاشات شهر أبريل الجاري لمن تخلفوا عن الصرف في المواعيد المحددة، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، حيث يتم الصرف وفق جداول منظمة منعًا للتكدس أمام منافذ الهيئة، إلى جانب إتاحة الفرصة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت "ميزة" مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية لصرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي، والمقدر عددها نحو 12 ألف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية اعتبارًا من اليوم الأول من الشهر، وذلك في إطار حرص الدولة على تيسير إجراءات الصرف على أصحاب المعاشات والمستفيدين.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg).
وزارة التضامن تكشف حقيقة دعم بعض الأسر بـ3 آلاف جنيه
وزارة التضامن تكشف حقيقة دعم بعض الأسر بـ3 آلاف جنيه

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