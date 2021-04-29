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رئيس قضايا الدولة يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

الخميس 29/أبريل/2021 - 12:53 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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هنأ المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة والمستشارون اعضاء المجلس الاعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة الأقباط في مصر والعالم بمناسبة احتفالات عيد القيامة.


وجاء في التهنئة، ندعو المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الحبيبة الاعياد وجميع المصريين في رباط الى يوم الدين ووحدة ووئام وصحة وسلام وأمن وأمان في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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