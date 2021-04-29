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البيئة تعلن إطلاق حملة توعوية للأطفال بإدارة المخلفات الصلبة

الخميس 29/أبريل/2021 - 12:56 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لها والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بوسط الصعيد وبالتعاون مع جمعية الفنون والثقافة بالمحافظة بحملة جديدة لتوعية الأطفال بإدارة المخلفات الصلبة واهمية الحفاظ على النظافة العامة باستخدام الألوان والرسومات التوضيحية وتنفيذ أنشطة فنية.

أكدت "فؤاد" على أهمية المشاركة المجتمعية الفعالة فى النهوض بالبيئة جنبا إلى جنب الجهود الحكومية فى هذا الشأن من خلال الاهتمام بتوعية النشأ من الصغر للحفاظ على البيئة.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الحملات تضمنت ندوات توعوية للأطفال بأهمية الحفاظ على مستوى النظافة بالحي، كما تم استخدام رسومات يتم تلوينها من قبل الأطفال لتوضيح الأفكار الخاصة بوضع المخلفات بالأماكن المخصصة لها وعدم إلقاء المخلفات بالشوارع وكيفية اتباع السلوكيات الصحيحة للحفاظ على البيئة من خلال المشاركة الحقيقية والمسئولية المشتركة بين المواطن والدولة من خلال إدماج الأطفال والشباب والمرأة والجمعيات الأهلية لإنجاح تلك المبادرة.

كما تضمنت الحملة تنفيذ مسرحية وندوات توعوية اخرى للأطفال بضرورة الاستفادة من المخلفات المنزلية وإعادة استخدامها والتوعية بضرورة الحد من استخدام أكياس البلاستيك والعودة الى استخدام الحقائب القماشية والورقية القابلة لتدوير والغير ضارة بالبيئة.

وتم خلال الحملة الدعوة الى البدء بتنفيذ مبادرات بيئية مثل زراعة بعض الشوارع بالأشجار المثمرة، وذلك لما تمثلة هذه الأشجار والمساحات الخضراء من أهمية كبيرة لإنتاج غاز الأكسجين لمواجهة الملوثات والإنبعاثات الناتجة من الأنشطة الصناعية المحيطة مثل أدخنة المصانع وعوادم السيارات وأدخنة حرق القمامة وغيرها، كما تم التأكيد على أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي وذلك من خلال عدم القطع الجائر للأشجار بهدف التجارة بها وذلك حفاظًا على التوازن البيئي.

كما شارك البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة بالتعاون مع ديوان محافظة اسيوط فى متابعة تكثيف اعمال التجميل والنظافة بمراكز وقرى المحافظة وكافة الوحدات المحلية ضمن فاعليات الحملة الوطنية "اتحضر للأخضر".

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