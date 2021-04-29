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محافظ الإسماعيلية: ليس هناك أي مبرر للتقصير في حياة كريمة للمواطن

الخميس 29/أبريل/2021 - 12:58 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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عقد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الاجتماع الدورى مع نواب مجلسى الشعب والشيوخ لمناقشة أبرز المشاكل لدى المواطنين لتوفير حياة كريمة لهم وحل المشاكل، وذلك في حضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، والمهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء.

وناقش محافظ الإسماعيلية المتأخرات المالية لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بقرية الفردان التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية مقابل الإنارة العامة بالقرية، ووجه المحافظ بعقد جلسة بين رئيس المركز والمدينة ومسئولى الشركة للوصول للحل الأمثل فى أسرع وقت، كما ناقش ازمة المتأخرات على المنطقة الحرة بالإسماعيلية، وكلف المحافظ بعقد جلسة برئاسة نائب المحافظ تضم الجهات المعنية، لتسوية تلك المتأخرات دون تحمل المحافظة أى تكاليف.

وعلى صعيد أخر تم مناقشة مشكلة أهالي جنوب قرية البياضية التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب حيث تصدر فواتير تسديد مقابل إستهلاك الكهرباء لهم من محافظة الشرقية مما يسبب لهم الكثير من المتاعب وتعهد رئيس شركة الكهرباء بحل تلك المشكلات قريبا، كما ناقش محافظ الإسماعيلية مع النواب مشكلة ضعف الكهرباء بقرية النصر ( الكيلو١٤) التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب وعدم إنارة أعمدة الطرق العامة بشكل كامل.

وناقش الحضور مشاكل المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، ومشكلة تعرض مهمات الكهرباء لأعمال السرقة المتكررة وأكد المحافظ على ضرورة توصيل الكهرباء وإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين، موجها بإنشاء منظومة مراقبة أمنية للحد من السرقات فيما أفاد رئيس الشركة بأن أعمال توصيل الكهرباء تنتهى بالمناطق التى تسلمتها الشركة خلال شهر.

وناقش اللواء شريف بشارة سبل التعاون بين المحافظة وشركة الكهرباء لإنارة طريق الكيلو ٤.٥ ( الأوسط) الذى يصل ما بين طريق القاهرة الصحراوي وطريق الصالحية القديمة بالكيلو ١١ مارا ببعض المنشأت التابعة لشركة المقاولون العرب والمطالبة بعمل تمركز أمنى ثابت بمدخل الطريق وإزالة بعض المخلفات على جنبى الطريق ووجه المحافظ بسرعة وضع محطة وسيطة للمنطقة.

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