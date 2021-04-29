القس أرميا حلمى: يهوذا خرج قبل قطع العهد الجديد مع المسيح لانه خائن



تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بخميس العهد وقال القس أرميا حلمى راعى كنيسة الأنبا بولا بأرض الجولف عن خميس العهد: هناك ثلاث احداث نتذكرها اليوم فى خميس العهد وهم خيانة يهوذا لمعلمه وتسليمه بثمن بخس وقد خرج قبل قطع العهد الجديد لانه غير مستحق وخائن،غسل السيد المسيح ارجل تلاميذه ليعلمهم التواضع والمحبة لانهم كانوا يفكرون من الرئيس بعد المسيح

فجاوبهم ان الرئيس من يقوم بمثل هذا العمل ويخدم الكل بتواضع





تابع أرميا فى تصريحات خاصة لبوابة الفجر: واعطاهم وصية انه ان كان هو السيد والمعلم غسل ارجلهم فيجب علينا ان نغسل ارجل بعض،ثم عمل الفصح اليهودى، وكان لابد أن يذبح الخروف وياخذوا دمه ويرش على العتبة والقائمتين ليعبر الملاك المهلك والذى يرمز للمسيح ودمه ليعبر عنا الهلاك الابدى

فخرج يهوذا الخائن بعد الفصح.



أختتم: واسس السيد المسيح سر الافخارستيا الذى هو فصحنا يسوع المسيح الذى ذبح لاجلناو اعطانا جسده ودمه لناكل ونحيا به الى الابد