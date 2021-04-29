Advertisements

القس أرميا حلمى: يهوذا خرج قبل قطع العهد الجديد مع المسيح لانه خائن

الخميس 29/أبريل/2021 - 12:58 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
Advertisements

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بخميس العهد وقال القس أرميا حلمى راعى كنيسة الأنبا بولا بأرض الجولف عن خميس العهد: هناك ثلاث احداث نتذكرها اليوم فى خميس العهد وهم خيانة يهوذا لمعلمه وتسليمه بثمن بخس وقد خرج قبل قطع العهد الجديد لانه غير مستحق وخائن،غسل السيد المسيح ارجل تلاميذه ليعلمهم التواضع والمحبة لانهم كانوا يفكرون من الرئيس بعد المسيح
فجاوبهم ان الرئيس من يقوم بمثل هذا العمل ويخدم الكل بتواضع


تابع أرميا فى تصريحات خاصة لبوابة الفجر: واعطاهم وصية انه ان كان هو السيد والمعلم غسل ارجلهم فيجب علينا ان نغسل ارجل بعض،ثم عمل الفصح اليهودى، وكان لابد أن يذبح الخروف وياخذوا دمه ويرش على العتبة والقائمتين ليعبر الملاك المهلك والذى يرمز للمسيح ودمه ليعبر عنا الهلاك الابدى
فخرج يهوذا الخائن بعد الفصح.

أختتم: واسس السيد المسيح سر الافخارستيا الذى هو فصحنا يسوع المسيح الذى ذبح لاجلناو اعطانا جسده ودمه لناكل ونحيا به الى الابد

أخبار تهمك

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

صدمة جديدة للأهلي.. تأكد غياب النجم الأول عن موقعة القمة

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يتحرك لحسم صفقة جديدة

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل - الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 15 ساعة

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ يوم

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الجونة

منذ نصف ساعة

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة الإياب ضد تشيلسي

منذ حوالي 15 ساعة

سيرحل عن الزمالك.. الغندور الكشف عن وجهة فرجاني ساسي المقبلة

منذ ساعة و 14 دقيقة

توضيح عاجل من متحدث الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 17 ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعة و نصف

راموس يوافق على تجديد عقده مع ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ ساعتين و 54 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:45 ص

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

10:22 ص

توضيح عاجل من متحدث الري بشأن سد النهضة

08:22 ص

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

11:46 م

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

11:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى