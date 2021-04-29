وزير التعليم العالي يتفقد مباني جامعة برج العرب

قام الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم الخميس، بجولة تفقدية لمباني الجامعة التكنولوجية بمحافظة الإسكندرية، برفقة الدكتور أحمد الحيوى، مستشار الوزير للتعليم الفنى والأمين العام لصندوق تطوير التعليم، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، ولفيف من قيادات الهيئة الهندسية.



وخلال الجولة التفقدية، أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن الجامعات التكنولوجية تسهم بشكل كبير في إمداد سوق العمل الداخلي والخارجي بخريجين مدربين ومؤهلين بشكل جيد، كما تعمل على رفع مستوى خريجي التعليم الفني، مشيرًا إلى بدء الدراسة اعتبارا من العام الجامعي 2019 - 2020، وذلك في ثلاث جامعات تكنولوجية وهى: ( القاهرة الجديدة التكنولوجية، والدلتا التكنولوجية بقويسنا، وبني سويف التكنولوجية).



وأشار د. عبدالغفار إلى أن المرحلة الثانية تشمل إنشاء 6 جامعات تكنولوجية، وذلك بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بالتعليم الفني، موضحًا أن الجامعات الجديدة هي (الجامعة التكنولوجية بسمنود بالغربية، والجامعة التكنولوجية بأسيوط الجديدة، والجامعة التكنولوجية بمدينة طيبة الجديدة في الأقصر، والجامعة التكنولوجية بمدينة 6 أكتوبر، والجامعة التكنولوجية ببرج العرب، والجامعة التكنولوجية بشرق بورسعيد).



وأضاف الوزير أن الدولة حريصة على تحقيق النهضة الشاملة في كافة المحافظات، موضحًا أن موقع الجامعة الجديد يتوسط العديد من المحافظات مما يجعل الجامعة قادرة على تقديم خدماتها التعليمية إلى قطاع كبير من الطلاب، مؤكدًا أن الإنجازات التي يشهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تحققت بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي لا يدخر جهدًا في تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.



واستمع الوزير خلال جولته التفقدية لموقع الجامعة إلى شرح تفصيلي عن الجامعة التكنولوجية الجديدة التي ستقام على مساحة 42000 متر مربع وتحتوي على المبنى التعليمي الذي يضم قاعات تدريس وفصول دراسية ومدرج كبير وكافيتريا ومبنى الورش والمعامل ومبنى إداري ومكتبة وملاعب وساحة انتظار للسيارات).



جدير بالذكر أن الجامعات التكنولوجية تقبل طلاب الثانوية العامة، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجي المعاهد المتوسطة، كما يشترط اجتياز الطلاب لاختبارات قبول؛ وتهدف الجامعات التكنولوجية إلى خلق جيل من الخريجين القادرين على مواكبة العصر والتقدم التكنولوجي من خلال تزويدهم بالخبرات والمهارات التي تساعدهم على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.



وستقدم الجامعات التكنولوجية الجديدة العديد من البرامج الدراسية المتميزة التي تخدم الصناعات (المعدنية، والخشبية، والهندسية والإلكترونية، والكهربية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، والورق ومنتجاته، والطباعة والنشر، والكيماويات، ومواد البناء، والخزف، والحراريات، واستغلال المناجم والمحاجر)، وغيرها من البرامج الدراسية المميزة التي تواكب العصر الحالي.