بشكتاش يفاوض نجم الأهلي.. والزمالك يقترب من حسم اول صفقاته

كشف الإعلامي محمد فاروق سعد عن تلقي محمد شريف مهاجم الأهلي وهداف الدوري اتصالات للرحيل إلى بشكتاش التركي في الموسم المقبل.





وقال فاروق عبر برنامجه كورة تريند بقناة الحدث اليوم إن بشكتاش التركي يتابع محمد شريف تمهيدا لضمه في الموسم الجديد.





وأشار إلى أن الأهلي لن يفرط بسهولة في خدمات شريف ويحتاج عرضا مغريا لإقناعه برحيل هدافه.





وأكد فاروق أن الزمالك اقترب من حسم صفقة عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري البورسعيدي في الموسم المقبل بعد متابعة مستمرة له



