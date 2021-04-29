Advertisements

بالصور.. عودة مياه الشرب بعد إصلاح الكسور المفاجئة في الخطوط الرئيسية للقنطرة غرب

الخميس 29/أبريل/2021 - 01:03 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، عودة مياه الشرب لقرية البياضية والمناطق المجاورة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، وذلك بعد الانتهاء من أصلاح كسر مفاجئ في ماسورة خط المياه الرئيسي قطر 110 مم، وذلك في وقت قياسي، بالإضافة الي غسيل خطوط شبكة المياه بالكامل، وذلك تحت أشراف مباشر من المهندس محمد ماضي رئيس منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بالقنطرة غرب.

كما أكد اللواء عبد الحميد عصمت، الانتهاء من أصلاح الكسر المفاجئ في ماسورة خط المياه الرئيسى قطر 400 مم، بمركز ومدينة القصاصين، وعودة مياه الشرب لقرية 30 يونيه، والمحسمة القديمة، وقرية أم عزام، بالإضافة الي أصلاح كسر في ماسورة 10 بوصة علي طريق الدواويس بقرية السلام، وذلك تحت أشراف مباشر من محمود حسونة رئيس منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بالقصاصين.

وأضاف اللواء عصمت، الانتهاء تماما من أصلاح كسر مفاجئ في ماسورة مياه قطر 6 بوصة بمنطقة منصور بوادي الملاك، كما تم أصلاح كسر في خط 4 بوصة، وذلك بسبب جذور الأشجار، بقرية رقم 6 بمنطقة وادي الملاك، وتم الانتهاء من أصلاح كسر مفاجئ في ماسورة مياه قطر 6 بوصة علي طريق وادي الملاك الرئيسي بالقرب من الوحدة الصحية، وذلك تحت أشراف مباشر من الدكتور وائل عبد المنعم رئيس منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بالتل الكبير.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.
بالصور.. عودة مياه الشرب بعد إصلاح الكسور المفاجئة في الخطوط الرئيسية للقنطرة غرب
بالصور.. عودة مياه الشرب بعد إصلاح الكسور المفاجئة في الخطوط الرئيسية للقنطرة غرب
بالصور.. عودة مياه الشرب بعد إصلاح الكسور المفاجئة في الخطوط الرئيسية للقنطرة غرب
بالصور.. عودة مياه الشرب بعد إصلاح الكسور المفاجئة في الخطوط الرئيسية للقنطرة غرب
بالصور.. عودة مياه الشرب بعد إصلاح الكسور المفاجئة في الخطوط الرئيسية للقنطرة غرب
بالصور.. عودة مياه الشرب بعد إصلاح الكسور المفاجئة في الخطوط الرئيسية للقنطرة غرب
بالصور.. عودة مياه الشرب بعد إصلاح الكسور المفاجئة في الخطوط الرئيسية للقنطرة غرب
بالصور.. عودة مياه الشرب بعد إصلاح الكسور المفاجئة في الخطوط الرئيسية للقنطرة غرب

أخبار تهمك

توضيح عاجل من متحدث الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 18 ساعة

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ ساعتين و 54 دقيقة

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 17 ساعة

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ يوم

راموس يوافق على تجديد عقده مع ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

عاجل - الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الجونة

منذ نصف ساعة

ريال مدريد يتحرك لحسم صفقة جديدة

منذ ساعة و 15 دقيقة

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة الإياب ضد تشيلسي

منذ حوالي 15 ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعة و نصف

صدمة جديدة للأهلي.. تأكد غياب النجم الأول عن موقعة القمة

منذ حوالي 3 ساعات

سيرحل عن الزمالك.. الغندور الكشف عن وجهة فرجاني ساسي المقبلة

منذ ساعة و 15 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:45 ص

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

10:22 ص

توضيح عاجل من متحدث الري بشأن سد النهضة

08:22 ص

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

11:46 م

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

11:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى