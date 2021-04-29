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انت نجم باخلاقك وحبك لفنك.. منة فضالي توجه رسالة لـ أحمد السقا بعد نجاحها في "نسل الأغراب"

الخميس 29/أبريل/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجهت الفنانة منة فضالي رسالة شكر للفنان أحمد السقا، بعد نجاحها وتصدرها للتريند بسبب مشاركتها معه في مسلسل "نسل الأغراب" ، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشرت منة فضالي صورة لها برفقة الفنان أحمد السقا، وعلقت عليها قائلة :"عساف الغريب وعزيزة الغريب، نسل الأغراب، الجميل من كل حاجة أحمد السقا".

وتابعت منة فضالي قائلة:"بشكر السقا علي أحلى المشاهد وبجد انت نجم باخلاقك وحبك لفنك ولزملائك وشرف ليا إني كنت معاك، وألف مبروك يا فارس، شكرًا محمد سامي
، شكرًا سينرجي".

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى

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