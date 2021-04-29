مباحث التموين تضبط 1351 قضية مخالفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط (1351) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط (2٫35 طن "مقطعات ومفروح لحوم" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والشكل وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.





كما تم ضبط (1٫42 طن "دواجن وأجزاء دواجن" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة الشرقية، وضبط (7 طن "سكر حر" معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص) بمحافظة الغربية، وضبط ( 1،57 طن "ياميش رمضان" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.





وضبط أيضًا (المدير المسئول عن مركز لتعبئة السلع الغذائية والمتعاقد مع إحدى شركات الجملة على تعبئة السكر التموينى) بمحافظة البحيرة، وبحوزته ( 3٫2 طن "سكر تموينى مدعم") قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، قدرت بقيمة مالية 19200 جنيه، وضبط ( 2٫7 طن "صابون سائل" غير مطابق للمواصفات القياسية بدون مستندات "مجهول المصدر")، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك محل لتجارة المنظفات الصناعية) بمحافظة الشرقية، وضبط (3227 أمبول أدوية مخدرة "مختلفة الأنواع" خاصة بعلاج الصرع والأمراض النفسية والمدرجة بقانون المخدرات- 19500 قرص أدوية خاصة بعلاج "الضغط، القلب، السكر، الكبد، فيتامينات" مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق- 5080 قرص أدوية "ميزتاك" خاصة للإجهاض وغير مصرح بتداولها خارج مستشفيات وزارة الصحة- 2750 قرص خاصة بعلاج "السكر، الصداع، القلب، التخسيس" بدون مستندات "مجهولة المصدر" 12220 جهاز وعبوة وأمبول مستلزمات طبية "جهاز وريدى، سرنجات، كحول" بدون مستندات "مجهولة المصدر")، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مساعد صيدلى بمخزن بدون ترخيص تابع لصيدلية) بمحافظة الجيزة.





وضبط ( 4 طن "مبيدات زراعية" معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير مطابقة للمواصفات القياسية ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك محل لتجارة المبيدات الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية، وضبط ( 8،8 طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل شكائر بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية "مجهولة المصدر" وذات الأثر وبالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة سوهاج.