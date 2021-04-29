رئيس مياه القناة: عودة مياه الشرب بعد أصلاح الكسور المفاجئة في الخطوط الرئيسية (صور)

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، عودة مياه الشرب لقرية البياضية والمناطق المجاورة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، وذلك بعد الانتهاء من أصلاح كسر مفاجئ في ماسورة خط المياه الرئيسي قطر 110 مم، وذلك في وقت قياسي، بالإضافة الي غسيل خطوط شبكة المياه بالكامل، وذلك تحت أشراف مباشر من المهندس محمد ماضي رئيس منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بالقنطرة غرب.



كما أكد اللواء عبد الحميد عصمت، الانتهاء من أصلاح الكسر المفاجئ في ماسورة خط المياه الرئيسى قطر 400 مم، بمركز ومدينة القصاصين، وعودة مياه الشرب لقرية 30 يونيه، والمحسمة القديمة، وقرية أم عزام، بالإضافة الي أصلاح كسر في ماسورة 10 بوصة علي طريق الدواويس بقرية السلام، وذلك تحت أشراف مباشر من محمود حسونة رئيس منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بالقصاصين.



وأضاف اللواء عصمت، الانتهاء تماما من أصلاح كسر مفاجئ في ماسورة مياه قطر 6 بوصة بمنطقة منصور بوادي الملاك، كما تم أصلاح كسر في خط 4 بوصة، وذلك بسبب جذور الأشجار، بقرية رقم 6 بمنطقة وادي الملاك، وتم الانتهاء من أصلاح كسر مفاجئ في ماسورة مياه قطر 6 بوصة علي طريق وادي الملاك الرئيسي بالقرب من الوحدة الصحية، وذلك تحت أشراف مباشر من الدكتور وائل عبد المنعم رئيس منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بالتل الكبير.



وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

