Advertisements

تسجيل 9284 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

الخميس 29/أبريل/2021 - 01:12 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في روسيا مجددا عتبة التسعة آلاف، بعد تراجع ملموس إلى ما تحت مستوى الثمانية آلاف، الذي سجلته يوم أمس.

 

رصدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الخميس، تسجيل 9284 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 7848 إصابة في اليوم السابق)، مشيرة إلى أن أكثر من ثلث الإصابات الجديدة يعود إلى العاصمة موسكو (3215 حالة).

 

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، تسجيل 364 حالة وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا، خلال اليوم الأخير (مقابل 387 وفاة أمس)، فيما تماثل 8442 مريضا للشفاء.

 

وقالت السلطات الصحية الروسية، إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في البلاد، أصبح منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و796557 إصابة مؤكدة، منها 109731 حالة وفاة، و267286 حالة نشطة، وأربعة ملايين و419540 حالة شفاء.

 

وكانت روسيا، أجرت حتى اليوم أكثر من 128.8 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، منها 323 ألفا خلال آخر 24 ساعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا روسيا اصابات كورونا

أخبار تهمك

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الجونة

منذ ساعة و 10 دقيقة

سيرحل عن الزمالك.. الغندور الكشف عن وجهة فرجاني ساسي المقبلة

منذ أقل من ساعتين

محمد عامر: موسيماني سيسهل مهمة الأهلي أمام صن داونز.. وأزمة بيراميدز فنية

منذ 42 دقيقة

عاجل - الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 15 ساعة

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة الإياب ضد تشيلسي

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

بشكتاش يفاوض نجم الأهلي.. والزمالك يقترب من حسم اول صفقاته

منذ أقل من ساعة

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ يوم

ريال مدريد يتحرك لحسم صفقة جديدة

منذ أقل من ساعتين

توضيح عاجل من متحدث الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

روسيا تسجل نحو 13.5 ألف إصابة بكورونا

روسيا تسجل 9908 إصابات جديدة بفيروس كورونا

روسيا تسجل أقل من 9 آلاف إصابة بكورونا

روسيا تسجل 8672 إصابة جديدة بفيروس كورونا

روسيا تسجل أكثر من 400 وفاة و9 آلاف إصابة بكورونا

أكثر من 400 وفاة و8.7 ألف إصابة بكورونا في روسيا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:45 ص

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

10:22 ص

توضيح عاجل من متحدث الري بشأن سد النهضة

08:22 ص

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

11:46 م

بشكتاش يفاوض نجم الأهلي.. والزمالك يقترب من حسم اول صفقاته

01:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى