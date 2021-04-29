تسجيل 9284 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في روسيا مجددا عتبة التسعة آلاف، بعد تراجع ملموس إلى ما تحت مستوى الثمانية آلاف، الذي سجلته يوم أمس.

رصدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الخميس، تسجيل 9284 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 7848 إصابة في اليوم السابق)، مشيرة إلى أن أكثر من ثلث الإصابات الجديدة يعود إلى العاصمة موسكو (3215 حالة).

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، تسجيل 364 حالة وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا، خلال اليوم الأخير (مقابل 387 وفاة أمس)، فيما تماثل 8442 مريضا للشفاء.

وقالت السلطات الصحية الروسية، إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في البلاد، أصبح منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و796557 إصابة مؤكدة، منها 109731 حالة وفاة، و267286 حالة نشطة، وأربعة ملايين و419540 حالة شفاء.

وكانت روسيا، أجرت حتى اليوم أكثر من 128.8 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، منها 323 ألفا خلال آخر 24 ساعة.