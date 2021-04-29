Advertisements

أطفال وشباب تنمية المواهب على المسرح الكبير احتفالاً بعيد العمال

الخميس 29/أبريل/2021 - 01:15 م
بوابة الفجر
محمود حنفي
Advertisements

تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بعيد العمال من خلال أمسية رمضانية يحييها أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد وذلك فى التاسعة والنصف مساءً السبت الأول من مايو على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج مجموعة متميزة من الأعمال الغنائية التي تحث على العمل والاجتهاد لبناء الوطن منها دقت ساعة العمل ، الحلوة دي ، مطلوب من كل مصري ، وده مين ، اغلي اسم ، صوت بلادي، الجيل الصاعد ، يا ام الصابرين ، مصانع الرجال ، يا عروس النيل ، تعظيم سلام ، الله ع المستقبل ، أن كان ع القلب ، مصريتنا ، تعيشي يا بلدي ، يا شباب أن ألاوان ، الوطن الأكبر والمصريين أهم .. أداء مريم عادل ، أماني ، لوجين تامر ، شمس الأسواني، سيد جلال ، اسراء عصام ، يوسف حسن ، مصطفي ناصر، ماجدي الحسيني ، احمد مجدي ، رحمة عصام ، ريم وسيليا محمد.

يذكر ان مركز تنمية المواهب انشئ بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم اقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو ، الجيتار ، الباليه ، الكلاكيت ، الغناء الأوبرالى والعربى ، الفلوت ، الفيولينة ، العود ، القانون ، الكمان الشرقى ، الباليه والكلاكيت كما تم اضافة فصول لذوى القدرات الخاصة واعتاد المشاركة خلال الاحتفاليات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة الى جانب اقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم .

أخبار تهمك

بشكتاش يفاوض نجم الأهلي.. والزمالك يقترب من حسم اول صفقاته

منذ أقل من ساعة

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة الإياب ضد تشيلسي

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الجونة

منذ ساعة و 8 دقيقة

ريال مدريد يتحرك لحسم صفقة جديدة

منذ أقل من ساعتين

سيرحل عن الزمالك.. الغندور الكشف عن وجهة فرجاني ساسي المقبلة

منذ أقل من ساعتين

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 17 ساعة

توضيح عاجل من متحدث الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

محمد عامر: موسيماني سيسهل مهمة الأهلي أمام صن داونز.. وأزمة بيراميدز فنية

منذ 40 دقيقة

عاجل - الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 15 ساعة

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ يوم

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعتين و 10 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:45 ص

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

10:22 ص

توضيح عاجل من متحدث الري بشأن سد النهضة

08:22 ص

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

11:46 م

بشكتاش يفاوض نجم الأهلي.. والزمالك يقترب من حسم اول صفقاته

01:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى