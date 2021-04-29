أطفال وشباب تنمية المواهب على المسرح الكبير احتفالاً بعيد العمال



تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بعيد العمال من خلال أمسية رمضانية يحييها أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد وذلك فى التاسعة والنصف مساءً السبت الأول من مايو على المسرح الكبير .



يتضمن البرنامج مجموعة متميزة من الأعمال الغنائية التي تحث على العمل والاجتهاد لبناء الوطن منها دقت ساعة العمل ، الحلوة دي ، مطلوب من كل مصري ، وده مين ، اغلي اسم ، صوت بلادي، الجيل الصاعد ، يا ام الصابرين ، مصانع الرجال ، يا عروس النيل ، تعظيم سلام ، الله ع المستقبل ، أن كان ع القلب ، مصريتنا ، تعيشي يا بلدي ، يا شباب أن ألاوان ، الوطن الأكبر والمصريين أهم .. أداء مريم عادل ، أماني ، لوجين تامر ، شمس الأسواني، سيد جلال ، اسراء عصام ، يوسف حسن ، مصطفي ناصر، ماجدي الحسيني ، احمد مجدي ، رحمة عصام ، ريم وسيليا محمد.



يذكر ان مركز تنمية المواهب انشئ بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم اقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو ، الجيتار ، الباليه ، الكلاكيت ، الغناء الأوبرالى والعربى ، الفلوت ، الفيولينة ، العود ، القانون ، الكمان الشرقى ، الباليه والكلاكيت كما تم اضافة فصول لذوى القدرات الخاصة واعتاد المشاركة خلال الاحتفاليات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة الى جانب اقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم .