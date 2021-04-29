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رئيس جهاز الشروق يزور كنيسة العذراء بالمدينة للتهنئة بعيد القيامة المجيد

الخميس 29/أبريل/2021 - 01:05 م
رئيس جهاز مدينة الشروق
رئيس جهاز مدينة الشروق
أحمد الشيخ
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زار المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز مدينة الشروق، كنيسة (السيدة العذراء ومارجرجس) برفقة مسؤلى الجهاز، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقدم رئيس الجهاز، خلال زيارته باقة من الزهور لرعاة الكنيسة، معبراً عن خالص تهنئته للأخوة الأقباط بعيد القيامة، كما حرص على التقاط عدد من الصور التذكارية تعبيراً عن روح المحبة والمودة، متمنياً حلول العيد على الإخوة الأقباط وعلى كل مصرنا الحبيبة، بكل خير.

وكان في استقبال رئيس الجهاز، رعاة الكنيسة كلاً من القس شنودة منير، والقس كارس حكيم، معربين عن ترحيبهما برئيس الجهاز والوفد المرافق له.

 

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