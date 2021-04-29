محمد عامر: موسيماني سيسهل مهمة الأهلي أمام صن داونز.. وأزمة بيراميدز فنية

رشح محمد عامر رئيس قطاع الناشئين الأسبق بالنادي الأهلي فريق صن داونز الجنوب افريقي لمواجهة الفريق الأحمر في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا قبل ساعات من إجراء القرعة غدا الجمعة.





وقال عامر عبر برنامج كورة تريند بقناة الحدث اليوم مع الإعلامي محمد فاروق سعد إن فرق شمال افريقيا دائما اصعب كما أن وجود بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي سيسهل مهمة الفريق حال مواجهة صن داونز.





وأوضح أن موسيماني يعلم كل كبيرة وصغيرة عن صن داونز لأنه سبق ودربهم لسنوات مؤكدا أن الأهلي مطالب باحترام جميع منافسيه.





وأشار إلى أن مهمة بيراميدز لن تكون سهلة في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.





وأوضح أن بيراميدز يعاني مشكلة فنية واضحة بسبب المدير الفني رودلفو اروابارينا لغياب العمل الجماعي والربط بين الخطوط.





وأكد أن بيراميدز تعاقد مع لاعبين مميزين ولكنه لا يجيد اللعب الجماعي



